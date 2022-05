TINY MOON [ANNULÉ] Point 21 Laillé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

TINY MOON [ANNULÉ] Point 21, 18 décembre 2020 09:15, Laillé. 18 et 19 décembre 2020 Sur place tarif : 6 € — tarif sortir ! : 3 € 0299425710, http://www.laille.fr, billetterie@laille.fr [Les minus] Tiny Moon est une naissance, un soupir, une rencontre de sphères lointaines et proches à la fois… Un cocon et une métamorphose. La lune se déploie dans toutes ses phases, elle apparaît et disparaît. La petite lune danse à la rencontre des mains, des pieds, évolue dans un bain de lumière tranquille et de sons : souffle, voix, bambousax, tambour amérindien, chant. De la rondeur, de la douceur : à voir, écouter, rêver… Écriture, composition musicale, manipulation d’objets, jeu théâtral et danse : Aurore Pauvert et Marie Juste Les petits + : Spectacle accessible gratuitement pour les enfants accompagnés par leur assistant

maternel de Laillé sur le temps de garde (dans la limite des places disponibles). Séance scolaire : vendredi 18 décembre 14h Point 21 Rue du Point du Jour 35890 Laillé 35890 Laillé Ille-et-Vilaine vendredi 18 décembre 2020 – 09h15 à 09h45

vendredi 18 décembre 2020 – 10h30 à 11h00

samedi 19 décembre 2020 – 09h45 à 10h15

samedi 19 décembre 2020 – 11h00 à 11h30

