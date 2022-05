FETES DES ILLUMINATIONS sur votre balcon ! Point 21 Laillé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

FETES DES ILLUMINATIONS sur votre balcon ! Point 21, 4 décembre 2020 18:00, Laillé. Vendredi 4 décembre 2020, 18h00 Sur place GRATUIT http://www.laille.fr Dès la tombée de la nuit – Chez vous Cette année, sur votre balcon !

Le contexte sanitaire nous oblige à annuler la traditionnelle fête des illuminations.

Nous vous proposons de lancer les festivités de fin d’années en décorant le bord de vos fenêtres.

Illuminez Laillé avec vos bougies,

lampions et autres loupiotes.

Fêtons l’hiver !

Prenez une photo et postez-la sur la page Facebook : Commune de Laillé.

Dicton du Lailléen : « Si à la fête des illuminations, j’allume mon lampion : l’hiver sera bon » Point 21 Rue du Point du Jour 35890 Laillé 35890 Laillé Ille-et-Vilaine vendredi 4 décembre 2020 – 18h00 à 21h00

