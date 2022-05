Atelier Initiation Beat Box avec Kris Nolly Point 21 Laillé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Laillé

Atelier Initiation Beat Box avec Kris Nolly Point 21, 19 octobre 2020 14:00, Laillé. 19 et 22 octobre 2020 Sur place Gratuit (uniquement sur réservations) 0299425275 Viens découvrir le Beat Box avec Kris Nolly pendant les vacances de la Toussaint ! Un atelier de pratique musicale qui permettra de découvrir cette discipline du hip hop. Le beatbox consiste à imiter vocalement une boîte à rythmes, des scratchs et de nombreux instruments (principalement de percussion).

Les ateliers de découverte permettent aux participants de se familiariser à la pratique du beatbox, de façon ludique et imaginative, tout en faisant une expérience de travail en groupe et d’expression de soi. Ateliers les 19 et 22 octobre au Point 21. A partir de 10 ans. Gratuit. Inscription auprès de la maison des jeunes 02 99 42 52 75 (dans la limite des places disponibles). [Atelier mis en place dans le respect du protocole sanitaire en vigueur] Point 21 Rue du Point du Jour 35890 Laillé 35890 Laillé Ille-et-Vilaine lundi 19 octobre 2020 – 14h00 à 16h00

jeudi 22 octobre 2020 – 14h00 à 16h00

Détails Heure : 14:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Laillé Autres Lieu Point 21 Adresse Rue du Point du Jour 35890 Laillé Ville Laillé Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Point 21 Laillé Departement Ille-et-Vilaine

Point 21 Laillé Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laille/

Atelier Initiation Beat Box avec Kris Nolly Point 21 2020-10-19 was last modified: by Atelier Initiation Beat Box avec Kris Nolly Point 21 Point 21 19 octobre 2020 14:00 Laillé Point 21 Laillé

Laillé Ille-et-Vilaine