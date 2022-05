Bel Air de Forro Laillé Laillé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Laillé

Bel Air de Forro Laillé, 19 mai 2019 16:30, Laillé. Dimanche 19 mai 2019, 16h30 Sur place 02 99 42 57 10 Concert – Musique du monde Bel Air de Forro, c’est d’abord une rencontre entre Mariana Caetano, chanteuse brésilienne, Yann Le Corre, accordéoniste de la nouvelle génération bretonne, et Marcelo Costa, percussionniste de São Paulo. Un son unique imprégné de cette musique dansante du Nordeste du Brésil. A bord de la Péniche Spectacle amarrée à Laillé. Laillé La Rouesnais 35890 Laillé Ille-et-Vilaine dimanche 19 mai 2019 – 16h30 à 17h30

Détails Heure : 16:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Laillé Autres Lieu Laillé Adresse La Rouesnais Ville Laillé lieuville Laillé Laillé Departement Ille-et-Vilaine

Laillé Laillé Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laille/

Bel Air de Forro Laillé 2019-05-19 was last modified: by Bel Air de Forro Laillé Laillé 19 mai 2019 16:30 Laillé Laillé Laillé

Laillé Ille-et-Vilaine