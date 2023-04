MESSEJANA La Chapelle du Désert, Laillé Laillé Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Du 2023-07-02 15:00 au 2023-07-02 17:45. Messejana est un trio composé de Céline Costa, chanteuse et percussionniste francoportugaise, joueuse d’adufe (percussion traditionnelle), de Julien Leboeuf, guitariste voyageur et botaniste, passionné des cultures lusophones et de Raphaëlle Merdrignac, clarinettiste éclairée spécialisée dans les musiques tziganes.

Ensemble, ils vous font voyager à travers le Portugal, à la découverte de sa diversité musicale. Avec sensibilité et tendresse, Messejana invite au voyage, du nord au sud du pays, transmettant toute la richesse et la force d’une culture vibrante d’émotions. Chanteuse et percussion : Céline Costa

Guitare : Julien Leboeuf

Clarinette : Raphaelle Merdrignac DURÉE DE 2 X 45 MIN

TOUT PUBLIC GRATUIT La Chapelle du Désert, Laillé La chapelle du désert, laillé Laillé 35890 Ille-et-Vilaine

