LE PETIT DÉJEUNER • COMPAGNIE DÉRÉZO • Jardin du Point 21, 14 mai 2023 08:30, Laillé. UN FRICHTI THÉÂTRAL

POUR SE RÉVEILLER ? Dimanche 14 mai, 08h30, 10h00 1

https://www.vostickets.net/billet/?ID=SERVICE_CULTUREL_LAILLE Un théâtre inattendu et chaleureux qui vous cuisine des fictions culinaires à tenir la journée… debout !

Dans l’odeur du café, posez-vous sur un tabouret. Au centre de « l’arène en miniature », deux « acteur.rice.s-cordon bleu » en pleine action. Gestes au rasoir et oeil complice, elles.ils vous tapent la discute : jactances modernes et brèves du matin, c’est l’accueil !

Un comptoir de bois où poser son chocolat chaud, son croissant ou son coude. Sur la tablette de sapin cirée les deux toqué.e.s vous proposent : un oeuf à la coque, un jus d’orange, une madeleine… maison ! Tout le monde voit tout le monde, c’est l’hémicycle du petit matin.

Elles.ils vous embarquent pour un rituel matinal, 40 minutes de mangeailles et de textes couleur « histoires vraies ». Mise en scène : Charlie Windelschmidt

Construction décors : En collaboration avec les bénévoles des maisons de quartiers de Kérédern, Valy-Hir et Pen Ar Créac’h

Lumière : Stéphane Leucart avec Anaïs Cloarec et Véronique Héliès ou Louise Forledou et Kévin Chappet DURÉE DE 40 MIN Jardin du Point 21 21 rue du point du jour 35890 Laillé Le Breil Laillé 35890 Ille-et-Vilaine

