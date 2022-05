Yoann Minkoff et Kris Nolly [ANNULÉ] Archipel Laillé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Laillé

Yoann Minkoff et Kris Nolly [ANNULÉ] Archipel, 13 novembre 2020 18:45, Laillé. Vendredi 13 novembre 2020, 18h45 Sur place tarif plein : 8 € – tarif réduit : 6 € – tarif sortir ! : 3 € 0299425710, http://www.laille.fr, billetterie@laille.fr Concert Blues et Beat Box Yoann Minkoff et Kris Nolly, c’est une musique aérienne où la guitare, la voix et le beatbox se croisent dans un perpétuel dialogue. Le Franco-Britannique, habitué des formations électriques (City Kay, Joe Pilgrim & the Ligerians…) livre son projet solo dans lequel se dévoile un Blues personnel et poétique teinté de Mandingue,

de Pop anglaise et de Folk nord-américain. Yoann Minkoff est accompagné en live par le Beatboxer Kris Nolly

(Ka Jazz, Homecooking…) avec lequel une complicité musicale s’est nouée. Aux couleurs riches de la guitare et à la voix chaleureuse s’ajoute désormais une rythmique puissante et subtile entièrement exécutée à la bouche. Guitare, voix : Yoann Minkoff / Beatbox : Kris Nolly Les petits + : Stage d’initiation au Beat Box avec Kris Nolly pendant les vacances d’automne.

À partir de 12 ans : inscription auprès de la maison des jeunes de Laillé. Archipel Archipel, boulevard du commandant cousteau, laillé 35890 Laillé Ille-et-Vilaine vendredi 13 novembre 2020 – 18h45 à 20h00

