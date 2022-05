Héroïnes – Compagnie on t’a vu sur la pointe Archipel Laillé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Héroïnes – Compagnie on t’a vu sur la pointe Archipel, 25 septembre 2020 20:30, Laillé. Vendredi 25 septembre 2020, 20h30 Sur place tarif plein : 8 € – tarif réduit : 6 € – tarif sortir ! : 3 € billetterie@laille.fr, 0299425710 Théâtre documentaire Venue donner une conférence sur la vie des femmes dans l’agriculture du XXe siècle à nos jours, Cécile dérive et cherche dans la vie des femmes agricultrices des réponses à ses questions. Par le truchement d’une nappe blanche transmise de femme en femme, Cécile découvre la vie des femmes agricultrices de sa famille. Pendant trois ans, la compagnie On t’a vu sur la pointe a été en résidence au long cours à la maison de retraite de Guémené-Penfao : la résidence de la vallée du Don. Lors de ces interventions, ont été réalisées nombre d’interviews auprès des résidents. Le projet Héroïnes est né de ces rencontres avec des femmes agricultrices à la retraite. Dans le milieu agricole, les femmes ont toujours été présentes, mais trop souvent invisibles. Écriture, création sonore et interprétation : Anne-Cécile Richard Écriture, mise en scène, création et régie lumière : Antoine Malfettes Les petits + : On papote après le spectacle. Dégustation de produits locaux des femmes agricultrices du territoire. Archipel Archipel, boulevard du commandant cousteau, laillé 35890 Laillé Ille-et-Vilaine vendredi 25 septembre 2020 – 20h30 à 21h30

Heure : 20:30 - 21:30
Lieu Archipel
Adresse Archipel, boulevard du commandant cousteau, laillé
Ville Laillé
Age minimum 12
Age maximum 99

Archipel Laillé Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laille/

