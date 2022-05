BAM BAM TIKILIK Archipel, 2 octobre 2020 20:30, Laillé.

Vendredi 2 octobre 2020, 20h30 Sur place tarif plein : 8 € – tarif RÉDUIT : 6 € – tarif sortir ! : 3 € billetterie@laille.fr, http://www.laille.fr, 0299425710

Concert dans le cadre du Festival du Grand soufflet

BAM BAM TIKILIK est un trio voyageur : chant sauvage, guitare rock’n’roll, batterie de l’océan indien et harmonica du bayou… BAM BAM TIKILIK s’approprie les grooves torrides et chaloupés du maloya et du séga de l’Île de la Réunion, leur insuffle une forte dose de blues et de cajun, et invente son propre style, le « Tropical Garage ». Frais, généreux et addictif, BAM BAM TIKILIK distille un pur concentré d’énergie brut, carburant idéal pour danser sous les étoiles.

Chant, guitare, Kayambe : Franck Bourget

Batterie, chant : Jean Eudes Solignac Leconte

Harmonica, chant : Philippe Géhanne

Les petits + : Pour un billet acheté dans le réseau Métropole Sud du Grand Soufflet, les billets suivants sont à prix réduits : concert à Bruz, Chartres de Bretagne, Orgères, Pont-Péan [sur présentation du billet].

Archipel Archipel, boulevard du commandant cousteau, laillé 35890 Laillé Ille-et-Vilaine

vendredi 2 octobre 2020 – 20h30 à 22h00