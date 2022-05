A nos classiques Archipel Laillé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

A nos classiques Archipel, 22 janvier 2021 20:30, Laillé. Vendredi 22 janvier 2021, 20h30 Sur place tarif plein : 8 € – tarif réduit : 6 € – tarif sortir ! : 3 € 0299425710, http://www.laille.fr, billetterie@laille.fr Compagnie La Volige À nos classiques ! est une petite histoire de la Grande musique, à travers quelques compositeurs célèbres ou un peu moins, dans un mélange original de récits et d’oeuvres. Une histoire non exhaustive, partiale et partielle, de grandes oeuvres réinterprétées tout simplement à l’accordéon, à la voix et au violon. Jean-Philippe Rameau savait-il lire ou écrire ?

Pourquoi y-a-t-il si peu de femmes compositrices ?

Quel est le Games of Thrones de l’opéra ?

Schubert est-il le Kurt Cobain de la musique classique ? Pour en finir avec les a priori et montrer que la musique classique n’est pas ennuyeuse. Laissez-vous aller, c’est juste de la musique ! Récit, chant, accordéon : de et avec Fannytastic

Récit, chant, violon : Ariane Lysimaque (ou musicien remplaçant – en cours)

Archipel, boulevard du commandant cousteau, laillé 35890 Laillé Ille-et-Vilaine vendredi 22 janvier 2021 – 20h30 à 21h30

Heure : 20:30 - 21:30
Age minimum 8
Age maximum 99

