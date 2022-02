“L’ail des ours dans nos assiettes” Thannenkirch Thannenkirch Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Thannenkirch

“L’ail des ours dans nos assiettes” Thannenkirch, 26 mars 2022, Thannenkirch. “L’ail des ours dans nos assiettes” Thannenkirch

2022-03-26 10:00:00 – 2022-03-26 14:00:00

Thannenkirch Haut-Rhin EUR Christine Veniel vous accueille pour un atelier de cuisine : venez découvrir et cuisiner cette merveilleuse plante pleine de vertus que la nature nous offre !

Pesto, huile et sel aromatisés, pâté de légumes, malfatti, pâte feuilletée… L’ail sauvage sublimera toutes ces recettes.

Le plus du cours : apprendre à faire une pâte feuilletée maison express !

Pesto, huile et sel aromatisés, pâté de légumes, malfatti, pâte feuilletée… L’ail sauvage sublimera toutes ces recettes.



