Laika & The Unit – A Night Of Healing Le Son de la Terre Paris 05, 17 février 2024, Paris 05.

Le samedi 17 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Billetterie Concert Laika & The Unit – A Night Of Healing : 25 EUR

Laïka, chanteuse, auteure et compositrice, enregistre quatre albums qui feront d’elle la première chanteuse française à être signée sur le label Verve Records

Laika & The Unit évolue librement entre jazz alternatif et sonorités expérimentales dans un univers lyrique et poétique. Faisant fi des modèles et des conventions, chaque chanson se recharge l’une avec l’autre, offrant une émouvante réflexion sur l’intimité de l’être et l’aptitude à concevoir la vulnérabilité comme une force. Elles sont à l’image de ses créateurs : libres, éclectiques, baroques et à fleur de peau. En un mot : affranchis.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

Contact : https://www.facebook.com/laikaandtheunit/ https://www.facebook.com/laikaandtheunit/ https://www.sondelaterre.fr/event/laika-and-the-unit-a-night-of-healing/#billetterie

