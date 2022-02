Laïka Arles, 17 mai 2022, Arles.

4 25 C’est Jésus, un pauvre diable, Karl Marx ou Zola. Il revient, il est à sa fenêtre. Il regarde et raconte le monde et ses déclassés, ses rejetés. Un SDF passé à tabac, une prostituée parmi les grévistes, une vieille qui cherche son chemin. Il invite les réfugiés et les démunis à imaginer la chienne Laïka, enfermée dans une capsule spatiale en 1957 par les Russes, envoyée vers la Lune. Aucun être vivant n’aura d’aussi près approché les étoiles. Plus loin, un accordéoniste rythme la parole et sert le péket, alcool de genièvre, produit wallon. Le public devient l’assemblée d’un bar, le narrateur appelle Che Guevara et Gandhi, rappelle que Dieu a besoin de saints pour faire des miracles.



Texte et mise en scène : Ascanio Celestini



Avec : David Murgia

Accordéon : Maurice Blanchy

Composition musicale : Gianluca Casadei

Avec la voix de : Yolande Moreau

Traduction : Patrick Bebi

L’acteur David Murgia, belge et prodige, tend un miroir abrasif d’une humanité et de ses contradictions.

