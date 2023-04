DINER CONCERT AU RESTAURANT DU CASINO Avenue de la Plage, 22 avril 2023, L'Aiguillon-la-Presqu'île.

Diner concert avec DUO JAZZ avec Emma Braud et Marc Pouplin. Venez profiter d’un dîner concert au Restaurant du Casino..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 21:30:00. .

Avenue de la Plage

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire



Dinner concert with DUO JAZZ with Emma Braud and Marc Pouplin. Come and enjoy a dinner concert at the Restaurant du Casino.

Cena concierto con DUO JAZZ con Emma Braud y Marc Pouplin. Ven a disfrutar de una cena concierto en el Restaurant du Casino.

Dinnerkonzert mit DUO JAZZ mit Emma Braud und Marc Pouplin. Genießen Sie ein Dinnerkonzert im Restaurant du Casino.

Mise à jour le 2023-03-23 par Vendée Expansion