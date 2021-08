L’Aiglon Théâtre Montansier, 11 novembre 2021, Versailles.

L’Aiglon

du jeudi 11 novembre au dimanche 14 novembre à Théâtre Montansier

« Avec mon équipe de jeunes créateurs, nous avons à cœur de révéler, dans une mise en scène épurée et onirique, l’histoire de cet enfant malade et prisonnier, fils de Napoléon, qui rêve de partir, de s’émanciper et de donner un sens à son existence. Il va mourir à 21 ans. Cachée derrière le trop grand nez de Cyrano, L’Aiglon retrace les deux dernières années de ce jeune homme, élevé en Autriche dans l’aristocratie décadente de 1830. Comme lors de sa création en 1900 avec Sarah Bernhardt, c’est une femme qui interprète L’Aiglon. L’équipe se compose de 13 artistes de différentes générations. La pièce met en jeu l’enfance et deux mondes – l’un dont on est captif, l’autre imaginaire. C’est par là que la Cie Jordils poursuit sa recherche d’un théâtre généreux qui a pour ambition première de raconter des histoires et de montrer, avec espoir et poésie, la façon dont l’humain entre en résistance » Maryse Estier. D’Edmond Rostand, mise en scène Maryse Estier.

1830, Empire Autrichien. Le duc de Reichstadt, 19 ans, aspire violemment à l’action, il tente de fuir et de rejoindre Paris.

