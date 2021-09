L’Aigle – Journées Européennes du Patrimoine 2021 L’Aigle, 18 septembre 2021, L'Aigle.

L’Aigle – Journées Européennes du Patrimoine 2021 2021-09-18 – 2021-09-19

L’Aigle Orne L’Aigle

– MUSEE JUIN 44 & EXPOSITION PERMANENTE DE LA METEORITE : Visite audio-guidée du musée et visite libre de l’exposition. Sam et Dim de 10h à 12h et 14h à 18h. GRATUIT.

– MUSEE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE MARCEL ANGOT : Visite libre. Sam de 14h à 18h. GRATUIT.

– HOTEL DE VILLE : Visite de la salle d’Honneur & Exposition Haras et chevaux célèbres de l’Orne. Sam de 14h à 18h. GRATUIT

– EGLISE ST MARTIN : Samedi de 14h à 16h : présentation des 3 tableaux restaurés de l’église St Jean. Dimanche de 14h à 18h : Visite libre & démonstration d’orgue. GRATUIT

– MUSEE JUIN 44 & EXPOSITION PERMANENTE DE LA METEORITE : Visite audio-guidée du musée et visite libre de l’exposition. Sam et Dim de 10h à 12h et 14h à 18h. GRATUIT.

– MUSEE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE MARCEL ANGOT : Visite libre. Sam de 14h à 18h….

accueil@ville-laigle.fr +33 2 33 84 44 44

– MUSEE JUIN 44 & EXPOSITION PERMANENTE DE LA METEORITE : Visite audio-guidée du musée et visite libre de l’exposition. Sam et Dim de 10h à 12h et 14h à 18h. GRATUIT.

– MUSEE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE MARCEL ANGOT : Visite libre. Sam de 14h à 18h. GRATUIT.

– HOTEL DE VILLE : Visite de la salle d’Honneur & Exposition Haras et chevaux célèbres de l’Orne. Sam de 14h à 18h. GRATUIT

– EGLISE ST MARTIN : Samedi de 14h à 16h : présentation des 3 tableaux restaurés de l’église St Jean. Dimanche de 14h à 18h : Visite libre & démonstration d’orgue. GRATUIT

dernière mise à jour : 2021-09-13 par