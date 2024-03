L’AIGLE ET LE CERF Zèbre Albert Albert, mercredi 27 mars 2024.

L’AIGLE ET LE CERF Un récit conté, en français et en Langue des Signes Française, à

une voix et quatre mains Mercredi 27 mars, 16h00 Zèbre Albert Sur inscription, Gratuit

Au nord de la Gaule vivait, à l’abri de ses murs de bois, le clan du Cerf, au rythme des saisons, aux rythmes des conflits qui l’opposaient aux clans rivaux. C’est l’histoire du fils du chef de clan, qui devient prématurément « l’enfant Cerf », le successeur de son père. Au fils du récit, l’enfant apprendra, grandira. L’histoire de l’enfant Cerf, c’est l’histoire de la romanisation, de l’acculturation, du mélange de deux mondes : le monde romain et le monde gaulois.

Conteur : Alexandre Lestienne

Interprète en LSF : Corinne Delobel

Inscription à l’accueil de votre médiathèque, ou

☎️ Par téléphone au 03.22.75.36.64

Zèbre Albert 7 avenue de la République 80300 ALBERT Albert 80300 Somme Hauts-de-France