Orne

L'aigle en Scène L'Aigle

2022-05-17

2022-05-17 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-17 22:30:00 22:30:00

Groupe Théâtral de Gauville

Le Trésor de Tante Agathe de Marie Laroche-Fermis

Durée 1h50 Le notaire l’a bien précisé, les Boudin n’auront l’héritage de tante Agathe qu’à certaines conditions : être un couple uni et marier ses enfants ! Père coureur de jupons, ancienne « maîtresse chanteuse », enfants incasables, oreilles qui traînent. Toutes les raisons de se demander mais au fait c’est quoi le trésor de tante Agathe ? Avec Claudine Métivier, Patrick Teyssier, Sylvie Vandevelde, Kylian Touzot, Sylvie Landon, Jean Cosnard, Martine Lhonorey, Alain Longet, Bernard Masse, Mariannick Pichot, Sandra Rion. Groupe Théâtral de Gauville

Durée 1h50 Le notaire l’a bien précisé, les Boudin n’auront l’héritage de tante Agathe qu’à certaines conditions : être un couple uni et marier ses enfants ! Père coureur de jupons, ancienne « maîtresse chanteuse », enfants incasables, oreilles qui traînent. Toutes les raisons de se demander mais au fait c’est quoi le trésor de tante Agathe ? Avec Claudine Métivier, Patrick Teyssier, Sylvie Vandevelde, Kylian Touzot, Sylvie Landon, Jean Cosnard, Martine Lhonorey, Alain Longet, Bernard Masse, Mariannick Pichot, Sandra Rion. L’Aigle

