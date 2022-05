L’aigle en Scène, 19 mai 2022, .

L’aigle en Scène

2022-05-19 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-19 22:30:00 22:30:00

Le Merle Raoul de Le Merlerault

Sexe et Jalousie de Marc Camoletti

Durée 2h00

Bernard est un mari qui aime sa femme avec tous les sentiments que comporte l’amour, la tendresse, le sexe, mais aussi avec un certain sentiment de propriété. Il découvre qu’un autre homme l’a séduite et ne pense plus qu’à la vengeance mais par quels stratagèmes ? Qu’est-ce qui mème le monde, le sexe, la jalousie ? Les deux à la fois ? Le tout est d’en rire !

Mis en scène par Cécile Lebouc-Haddad ; avec Michel Lafont, Antoinette Bouvier, Martine Lhonorey, Serge Beaufils, Sylviane Lafont, Anita Burin.

