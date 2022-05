L’aigle en Scène

L’aigle en Scène, 18 mai 2022, . L’aigle en Scène

2022-05-18 – 2022-05-18 Atelier Théâtre de l’école de musique et d’art dramatique de L’Aigle

Le Procès du Loup de Zarko Petan Quelle idée il y a pourtant la juge, les avocats, les victimes, les témoins pour… Un procès digne de ce nom ! Où les humains doivent juger le plus célèbre des personnages des contes. Sera-t-il coupable, non-coupable ? Le verdict sera peut-être bien différent de celui qu’on attendait ! Cette variation sur l’histoire du Petit Chaperon rouge est portée par les adolescents désireux d’apprendre et de s’investir dans un projet théâtral. Avec Tiago, Clara, Laïs, Julia, Bertille, Malo. Atelier Théâtre de l’école de musique et d’art dramatique de L’Aigle

