L’Aigle, au fil de la Risle – Visite Guidée avec une guide conférencière, 19 août 2022, . L’Aigle, au fil de la Risle – Visite Guidée avec une guide conférencière

2022-08-19 10:30:00 10:30:00 – 2022-08-19 12:00:00 12:00:00 Laissez-vous conter l’histoire de la Ville de L’Aigle, de son château bâtit sur les plans de Jules Hardouin-Mansart, de ses trois églises, de ses majestueux platanes labélisés Arbres Remarquables en 2016. Découvrez une ville façonnée par la… dernière mise à jour : 2022-05-13 par

