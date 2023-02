L’Aigle à deux Têtes – Studio Hébertot (Paris) STUDIO HEBERTOT, 6 février 2023, PARIS.

L’AIGLE À DEUX TÊTESde Jean CocteauJean Cocteau vu d’ailleursAdaptation & mise en scène : Paul Goulhot avec : Huifang Liu, Jérémy Brige, Olivier Ho Hio Hen, Maïko-Eva Verna et Bounsy Luang PhinithLa reine vit dans le souvenir de son époux, victime d’un attentat le matin de leurs noces. Un soir, Stanislas, un jeune poète anarchiste, fait irruption dans sa chambre pour la tuer. Mirage ou magie, il se révèle êtrele sosie du roi tant aimé. C’est l’étrange rencontre de deux destins opposés.Accessoires et décors : Laura Trouillard et Laure GarnierMusique : Coralie RoyerVidéos et Illustrations : John PhilomèneCostumes : Émilie EngrandCréation lumières et sons : Patrick Chevillard et Eliott Rogé Durée : 1h30 L’Aigle à Deux Têtes L’Aigle à Deux Têtes EUR30.7 30.7 euros

STUDIO HEBERTOT PARIS 78 BIS BD DES BATIGNOLLES 75017

