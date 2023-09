Octobre rose à Laifour Laifour, 14 octobre 2023, Laifour.

Rendez vous place de la mairie à 9h30marche en foret entre 8 et 10km : 2h30 Repas ardennais : apéritif offert, cacasse à cul nu, salade, fromage, gateau mollet, café, eau Boissons en supplément Réservation et paiement obligatoire en mairie pour le repas avant le 10 octobre..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Laifour 08800 Ardennes Grand Est



Meet at Place de la Mairie at 9:30amWalk in the forest between 8 and 10km: 2:30am Ardennes meal: aperitif on offer, bare-ass casserole, salad, cheese, soft cake, coffee, water Drinks not included Reservation and payment required at the Town Hall for the meal by October 10.

Encuentro en la Place de la Mairie a las 9.30 hCaminata por el bosque entre 8 y 10 km: 2,5 horas Comida al estilo de las Ardenas: aperitivo en oferta, cazuela de bare-ass, ensalada, queso, tarta blanda, café, agua Bebidas no incluidas Es necesario reservar y pagar la comida en el Ayuntamiento antes del 10 de octubre.

Rendezvous place de la mairie à 9h30marche en foret entre 8 et 10km : 2h30 Repas ardennais : apéritif offert, cacasse à cul nu, salade, fromage, gateau mollet, café, eau Boissons en supplément Reservierung und Zahlung im Rathaus für das Essen vor dem 10. Oktober erforderlich.

