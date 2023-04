Brocante de matériel de pêche Salle Jean Gillard, 14 mai 2023, Laifour.

De 8h à 17hExposants : 3€ la table de 2m Entrée gratuite, petite restauration buvette tombola Animation : simulateur de pêche de la fédération des Ardennes Organisée par l’AAPPMA le Martin Pêcheur Deville-Laifour.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . .

Salle Jean Gillard

Laifour 08800 Ardennes Grand Est



From 8am to 5pm Exhibitors: 3? per 2m table Free entrance, small food and drink buffet, tombola Animation: fishing simulator from the Ardennes federation Organized by the AAPPMA le Martin Pêcheur Deville-Laifour

De 8.00 a 17.00 h Expositores: 3? por mesa de 2 m Entrada libre, pequeño puesto de comida y bebida, tómbola Animación: simulador de pesca de la federación de las Ardenas Organiza la AAPPMA le Martin Pêcheur Deville-Laifour

Von 8 bis 17 UhrAussteller: 3? der 2m-Tisch Kostenloser Eintritt, kleine Snacks, Getränke und Tombola Animation: Angelsimulator des Verbands der Ardennen Organisiert von der AAPPMA le Martin Pêcheur Deville-Laifour

Mise à jour le 2023-03-02 par Ardennes Tourisme