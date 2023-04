Promenade insolit(h)e, 29 avril 2023, Laifour.

Et si l’on vous disait que le massif ardennais comprend des roches magmatiques ? Point de volcan sur cette ancienne montagne me direz-vous. Et bien oui et non. Venez en savoir plus lors de cette balade commentée à la découverte de roches discrètes du territoire. Réservation obligatoire (nombre de places limitées) auprès du Parc +33 (0)3 24 42 90 57 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . .

Laifour 08800 Ardennes Grand Est



What if we told you that the Ardennes massif contains magmatic rocks? No volcanoes on this ancient mountain, you might ask. Well yes and no. Come and find out more during this guided walk to discover the discreet rocks of the territory. Reservations are required (limited number of places) at the Park +33 (0)3 24 42 90 57 from Monday to Friday from 9am to 12pm and from 1:30pm to 5:30pm

¿Y si le dijéramos que el macizo de las Ardenas contiene rocas magmáticas? No hay ningún volcán en esta antigua montaña, se preguntará. Pues sí y no. Venga a descubrirlo durante este paseo guiado para descubrir las discretas rocas de la zona. Reserva obligatoria (número de plazas limitado) en el Parque +33 (0)3 24 42 90 57 de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 h y de 13:30 a 17:30 h

Was ist, wenn man Ihnen sagt, dass die Ardennen magmatisches Gestein enthalten? In diesem alten Gebirge gibt es doch keine Vulkane, werden Sie sagen. Nun, ja und nein. Erfahren Sie mehr auf dieser kommentierten Wanderung, bei der Sie die unscheinbaren Gesteine der Region entdecken. Reservierung erforderlich (begrenzte Plätze) beim Park +33 (0)3 24 42 90 57 von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr

Mise à jour le 2023-03-09 par Ardennes Tourisme