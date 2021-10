Laïcité en partage Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 9 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 9 février 2022

de 19h à 22h

gratuit

Conférence de Catherine Kintzler

Le régime de laïcité est un minimalisme – la puissance publique s’aveugle à tout ce qui est de l’ordre de la croyance et de l’incroyance, elle manifeste cet aveuglement par sa propre abstention en la matière – et ce minimalisme lui permet d’accueillir de manière totalement indifférente un nombre indéfini de positions, y compris celles qui n’existent pas. Tolérance et laïcité constituent des réponses – politiques, juridiques et éthiques – en faveur de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. Il faut faire la supposition que les hommes de conviction doivent être capables de résister à la pulsion spontanée d’imposer leurs options spirituelles et leurs idées aux autres. Dans le dispositif de la tolérance et de la laïcité, cette possibilité est évidemment importante. Cette disposition d’esprit est au cœur de la vraie tolérance et nourrit toute la philosophie de la laïcité car elle fait corps avec la liberté de conscience.

Catherine Kintzler, philosophe française, spécialiste de l’esthétique et de la laïcité. Agrégée de philosophie, docteur d’État en philosophie, elle est professeur émérite1 à l’université Lille III. Elle est l’auteure de “Condorcet, l’instruction publique et la naissance du citoyen” (Paris : Minerve, 2015) et “Penser la laïcité”, 2e édition (Paris : Minerve, 2015).

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)



Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/

Date complète :

