Laïcité : comment les écoliers la perçoivent-ils ? Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 17 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 17 novembre 2021

de 19h à 22h

gratuit

Conférence de Charles Mercier Il existe, en contexte français, des études documentant les représentations des lycéens et des collégiens sur la laïcité. Elles tendent à montrer que les adolescents sont plus libéraux que le reste de la population concernant l’expression de la religion dans l’espace public. Il n’y a pas en revanche de travaux concernant les perceptions des élèves de l’école primaire. Cette conférence explore ce terrain inconnu à partir d’une enquête menée auprès de CM1-CM2 bordelais. Après avoir présenté les conditions de production des données, Charles Mercier analysera les contenus et les jugements de valeurs que les enfants associent à ce principe républicain plus que jamais au cœur des débats citoyens. Charles Mercier est maître de conférences à l’Université de Bordeaux et membre de l’Institut universitaire de France. Ses travaux s’articulent autour de l’histoire du fait religieux, notamment chez les jeunes. Il a récemment co-dirigé avec David Koussens et Valérie Amiraux Nouveaux vocabulaires de la laïcité (Classiques Garnier, 2020). Entrée libre sur réservation Animations -> Conférence / Débat Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

