Lahosse d’hier à aujourd’hui par Rosa Place de l’église, 25 juillet 2023, Lahosse.

Rosa vous accueille pour vous faire découvrir cette église au style art déco, construite en 1929 et vous raconte l’histoire du village de Lahosse..

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 16:30:00. EUR.

Place de l’église

Lahosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Rosa welcomes you to discover this art deco style church, built in 1929 and tells you the history of the village of Lahosse.

Rosa le da la bienvenida para descubrir esta iglesia de estilo art déco, construida en 1929, y le cuenta la historia del pueblo de Lahosse.

Rosa empfängt Sie, um Ihnen die 1929 erbaute Kirche im Art-Déco-Stil zu zeigen und Ihnen die Geschichte des Dorfes Lahosse zu erzählen.

