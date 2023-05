Atelier découverte autour des pots en terre cuite 2432 route des coteaux, 27 mai 2023, .

Atelier de fabrication d’objets à partir des pots en terre cuite du jardin (Oya, chaufferette, décoration de jardin, etc)..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 17:30:00. EUR.

2432 route des coteaux Domaine Fayet

Lahosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Workshop to make objects from the garden’s clay pots (Oya, heater, garden decoration, etc.).

Taller de fabricación de objetos a partir de las macetas de barro del jardín (Oya, calentador, decoración de jardín, etc.).

Workshop zur Herstellung von Gegenständen aus den Terrakottatöpfen des Gartens (Oya, Wärmer, Gartendekoration usw.).

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Terres de Chalosse