Défilé de mode 2432 route des coteaux, 20 mai 2023, Lahosse.

Les couturières de l’atelier couture présentent les modèles réalisés tout au long de l’année. Les vêtements sont en vente à la boutique associative après le défilé..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 18:00:00. EUR.

2432 route des coteaux Domaine Fayet

Lahosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



The seamstresses of the sewing workshop present the models made throughout the year. The clothes are on sale at the association’s boutique after the show.

Las costureras del taller de costura presentan los modelos confeccionados a lo largo del año. Las prendas se ponen a la venta en la boutique de la asociación después del desfile.

Die Näherinnen des Nähateliers präsentieren die Modelle, die sie im Laufe des Jahres angefertigt haben. Die Kleider werden nach der Modenschau in der Boutique associative zum Verkauf angeboten.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Terres de Chalosse