Visite » Lahonce et son abbaye » Abbaye de Lahonce, 12 juillet 2023, Lahonce.

Avec notre guide Véronique, suivez un sentier au cœur d’un vallon boisé, revenez sur les hauteurs du village et observez le panorama sur le fleuve Adour. Découvrez en contrebas la silhouette de l’Abbaye de Lahonce. Fondé au XIIe siècle par les Prémontrés, l’édifice roman vous ouvre ses portes et dévoile quelques-uns de ses secrets.

Parcours du sentier balisé (1h, dénivelé 75 m), lecture de paysage, et visite de l’église abbatiale..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 12:00:00. EUR.

Abbaye de Lahonce

Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With our guide Véronique, follow a path in the heart of a wooded valley, return to the heights of the village and observe the panorama on the Adour river. Discover below the silhouette of the Abbey of Lahonce. Founded in the 12th century by the Premonstratensians, the Romanesque building opens its doors and reveals some of its secrets.

Walk along the marked path (1 hour, difference in level 75 m), read the landscape, and visit the abbey church.

Con nuestra guía Véronique, siga un sendero en el corazón de un valle boscoso, vuelva a las alturas del pueblo y observe el panorama del río Adour. Descubra más abajo la silueta de la abadía de Lahonce. Fundado en el siglo XII por los premostratenses, el edificio románico abre sus puertas y desvela algunos de sus secretos.

Siga el sendero señalizado (1 hora, desnivel de 75 m), lea el paisaje y visite la iglesia abacial.

Folgen Sie mit unserer Führerin Véronique einem Pfad durch ein bewaldetes Tal, kehren Sie auf die Anhöhe des Dorfes zurück und genießen Sie die Aussicht auf den Fluss Adour. Entdecken Sie unterhalb die Silhouette der Abtei von Lahonce. Das im 12. Jahrhundert von den Prämonstratensern gegründete romanische Gebäude öffnet Ihnen seine Türen und enthüllt einige seiner Geheimnisse.

Gehen Sie den markierten Pfad entlang (1 Std., Höhenunterschied 75 m), lesen Sie die Landschaft und besichtigen Sie die Abteikirche.

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme Pays Basque