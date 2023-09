Cet évènement est passé Osez les Ressources Humaines en alternance ! Laho Métropole Lilloise Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Osez les Ressources Humaines en alternance ! Laho Métropole Lilloise Roubaix, 14 septembre 2023, Roubaix. Osez les Ressources Humaines en alternance ! 14 et 15 septembre Laho Métropole Lilloise C’est la rentrée et vous n’avez toujours pas trouvé votre formation !?

Participez à Osez les Ressources Humaines en alternance ! Pendant 2 jours de 10h à 12h, venez découvrir les métiers des ressources humaines et les formations qui s’y rapportent : – Jeudi 14 septembre : Quels métiers des ressources humaines avec un bac+2 ?

– Vendredi 15 septembre : Quels métiers des ressources humaines avec un bac+3 ? Inscription : https://forms.office.com/e/Tz2xyWhG8t Pour plus de renseignements, contactez Philippe Hebbinckuys

p.hebbinckuys@laho-formation.fr

06 43 86 13 07 Laho Métropole Lilloise 45 avenue André Chénier, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://forms.office.com/e/Tz2xyWhG8t »}, {« link »: « mailto:p.hebbinckuys@laho-formation.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T10:00:00+02:00 – 2023-09-14T12:00:00+02:00

