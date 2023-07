Osez le commerce en alternance ! Laho Métropole Lilloise Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Osez le commerce en alternance ! Laho Métropole Lilloise Roubaix, 17 juillet 2023, Roubaix. Osez le commerce en alternance ! 17 – 21 juillet Laho Métropole Lilloise Entrée libre Participez à la semaine « Osez le commerce en alternance » !!! Pendant 5 jours, venez découvrir les métiers du commerce et les formations du CAP au Bac+2 qui s’y rapportent, Quels métiers du commerce à partir de 16 ans et sans qualification ?

Quels métiers du commerce sans le Bac ?

Quels métiers de la prospection commerciale avec un Bac+1 ?

Quels métiers du commerce en magasin avec le Bac ?

Quels métiers de la prospection commerciale avec le Bac ? https://forms.office.com/e/Tz2xyWhG8t Pour plus de renseignements, contactez Philippe Hebbinckuys

p.hebbinckuys@laho-formation.fr

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T12:00:00+02:00

