RDV Journée Portes Ouvertes Mercredi 5 juillet, 14h00 Laho Métropole Lilloise Entrée Libre

Tu ne sais toujours pas ce que tu souhaites faire à la rentrée ?!

Viens nous rencontrer !

Notre équipe t’accompagne dans le choix de ta formation en :

➡ Commerce, vente et Marketing

➡ Ressources Humaines, Gestion, Comptabilité et Administration

➡ Design et Communication

➡ Développement et Transformation

? mercredi 5 juillet

⌚ 2 horaires possibles : 14h et 15h30

? 45 avenue André Chénier – 59100 Roubaix

? Métro : Charles de Gaulle

? Tram : Jean Moulin

Inscription ? https://lnkd.in/etGkujRK

?? ????????? :

– Présentation du campus

– Présentation de nos 4 filières et de nos formations du CAP à BAC+5

– Visite guidée du campus

– Entretien personnalisé avec nos chargés de recrutement et relations entreprises.

Cepreco à changé de nom et devient Laho

➡️ https://laho-formation.fr/

Parce qu’ensemble, nous sommes plus grands.​

#VoirGrandAvecLaho

