Marché de noël LAHITTE-TOUPIERE Lahitte-Toupière, 3 décembre 2023, Lahitte-Toupière.

Lahitte-Toupière,Hautes-Pyrénées

Rendez-vous le dimanche 3 décembre à la salle des fêtes pour le marché de Noël.

Un moment convivial, où vous pourrez dénicher de belles idées cadeaux à glisser au pied du sapin.

Si vous êtes créateur, n’hésitez pas à contacter le comité des fêtes pour venir exposer au marché de Noël

Organisé par le comité des fêtes et la participation de l’association des parents d’élèves du Rpi Vidouze-Sombrun-Lahitte

Buvette et restauration sur place.

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 17:30:00. EUR.

LAHITTE-TOUPIERE Salle des fêtes

Lahitte-Toupière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



See you on Sunday December 3 at the salle des fêtes for the Christmas market.

It’s a convivial occasion, where you’ll be able to find some great gift ideas to put under the tree.

If you’re a designer, don’t hesitate to contact the Comité des fêtes to come and exhibit at the Christmas market?

Organized by the Comité des fêtes, with the participation of the Rpi Vidouze-Sombrun-Lahitte parents’ association

Refreshments and catering on site

Nos vemos el domingo 3 de diciembre en la Salle des Fêtes para el mercado navideño.

Es una forma estupenda de encontrar ideas para regalar al árbol de Navidad.

Si eres diseñador, no dudes en ponerte en contacto con el Comité des fêtes para venir a exponer en el mercado de Navidad..

Organizado por el Comité des fêtes con la participación de la asociación de padres Rpi Vidouze-Sombrun-Lahitte

Refrescos y catering in situ

Wir treffen uns am Sonntag, den 3. Dezember, in der Festhalle zum Weihnachtsmarkt.

Ein geselliger Moment, bei dem Sie schöne Geschenkideen finden können, die Sie unter den Baum legen können.

Wenn Sie kreativ sind, können Sie sich gerne an das Festkomitee wenden, um auf dem Weihnachtsmarkt auszustellen

Organisiert vom Festkomitee und unter Mitwirkung der Elternvereinigung des Rpi Vidouze-Sombrun-Lahitte

Getränke und Speisen vor Ort

