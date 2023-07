Vide grenier Vintage LAHITTE-TOUPIERE Lahitte-Toupière, 15 juillet 2023, Lahitte-Toupière.

Lahitte-Toupière,Hautes-Pyrénées

Venez chiner des articles rares et uniques vintage !

Buvette et foodtrucks sur place.

2023-07-15 08:00:00 fin : 2023-07-15 17:30:00. .

LAHITTE-TOUPIERE Place de la liberté

Lahitte-Toupière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and find rare and unique vintage items!

Refreshments and foodtrucks on site

Venga y encuentre artículos vintage únicos y poco comunes

Bar y foodtrucks in situ

Kommen Sie und stöbern Sie nach seltenen und einzigartigen Vintage-Artikeln!

Getränke und Foodtrucks vor Ort

Mise à jour le 2023-07-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65