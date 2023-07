Journée Rétro Vintage LAHITTE-TOUPIERE Lahitte-Toupière, 14 juillet 2023, Lahitte-Toupière.

Lahitte-Toupière,Hautes-Pyrénées

Vous êtes passionné d’anciens véhicules, de rock n’ Roll, de rétro vintage et des années rockabilly ?

Alors cette journée est faite pour vous !

Nous vous donnons rendez-vous le 14 juillet à Lahitte-Toupière pour notre journée rétro vintage : exposition de voitures, stand avec exposants, des jeux en bois avec lesquels vous pourrez vous distraire durant tout le long de la journée.

10h : Ouverture de l’exposition de véhicule

12 h : Repas, sur inscriptions

16h30 : Concours Miss Pin’up Lahitte-Toupière, suivi du dancing Rock n’Roll

19h : Restauration avec des food-trucks

Journée animée par les groupes : Les Clandestins, Rockside et Dawa.

Buvette et restauration sur place.

2023-07-14 10:00:00 fin : 2023-07-14 . EUR.

LAHITTE-TOUPIERE Place de la poste

Lahitte-Toupière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Are you passionate about old vehicles, rock n’ roll, retro vintage and the rockabilly years?

Then this is the day for you!

We look forward to seeing you on July 14th at Lahitte-Toupière for our retro vintage day: car show, stall with exhibitors, wooden games to entertain you all day long.

10 a.m.: Car show opens

12 p.m.: Meal (registration required)

4.30pm: Miss Pin’up Lahitte-Toupière contest, followed by Rock n’Roll dancing

7 p.m.: Catering with food-trucks

Entertainment by the bands: Les Clandestins, Rockside and Dawa.

Refreshments and catering on site

¿Te apasionan los vehículos antiguos, el rock n’ roll, el retro vintage y los años del rockabilly?

Entonces, ¡éste es su día!

Te esperamos el 14 de julio en Lahitte-Toupière para nuestra jornada retro vintage: exposición de coches, puesto con expositores, juegos de madera para entretenerte durante todo el día.

10 h: Apertura de la exposición de coches

12 h: Comida, previa inscripción

16.30 h: Concurso Miss Pin’up Lahitte-Toupière, seguido de baile Rock n’Roll

19.00 h: Catering con food-trucks

Animación a cargo de los grupos : Les Clandestins, Rockside y Dawa.

Refrescos y comida in situ

Sie haben eine Leidenschaft für alte Fahrzeuge, Rock n’ Roll, Retro-Vintage und die Rockabilly-Jahre?

Dann ist dieser Tag genau das Richtige für Sie!

Wir treffen uns am 14. Juli in Lahitte-Toupière zu unserem Retro-Vintage-Tag: Autoausstellung, Stand mit Ausstellern, Holzspiele, mit denen Sie sich den ganzen Tag lang unterhalten können.

10 Uhr: Eröffnung der Fahrzeugausstellung

12 Uhr: Essen, auf Anmeldung

16.30 Uhr: Miss Pin’up-Wettbewerb Lahitte-Toupière, gefolgt von Rock n’Roll Dancing

19 Uhr: Verpflegung mit Foodtrucks

Tag mit Musik von den Gruppen : Les Clandestins, Rockside und Dawa.

Getränke und Essen vor Ort

Mise à jour le 2023-07-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65