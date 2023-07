Fête locale de Lahitte-Toupière LAHITTE-TOUPIERE Lahitte-Toupière, 7 juillet 2023, Lahitte-Toupière.

Lahitte-Toupière,Hautes-Pyrénées

Fête locale organisée par le comité des fêtes de Lahitte-Toupière

Au programme des festivités :

Le 7 : 19h30, repas moules-frites sous le chapiteau animé par la banda « Sans 2 Mi Mesure ». Adultes 14€; enfants (-6 ans) 10€, réservations avant le 5/07 au 06 64 46 40 65. 23h30: bal avec Systeme D

Le 8 : 18h, boum des Pitchouns, gratuit. 20h, apéro tapas. 23h30, bal avec Systeme D

Le 9 : 11h30, apéritif. 12h30: départ de la sérénade

Le 14 : journée retro vintage avec expositions de vieilles voitures et concerts de rock. Repas sur réservation avant le 12/07 au 06 80 66 82 61

Le 15 : vide-greniers. Pour un emplacement, réservation au 06 80 66 82 61 avant le 12 juillet, 2€/mètre..

2023-07-07 19:00:00 fin : 2023-07-09

LAHITTE-TOUPIERE village

Lahitte-Toupière 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Local festival organized by the Lahitte-Toupière festival committee

On the program:

7th: 7:30pm, mussels and French fries under the big top, with entertainment by the banda « Sans 2 Mi Mesure ». Adults 14?; children (under 6) 10?, bookings by 5/07 on 06 64 46 40 65. 11:30pm: dance with Systeme D

8th: 6pm, free Pitchouns party. 8pm, tapas aperitif. 11:30pm, dance with Systeme D

Le 9 : 11:30 am, aperitif. 12:30 pm: start of the serenade

14th: retro vintage day with old car exhibitions and rock concerts. Meals on reservation before 12/07 at 06 80 66 82 61

15th: garage sale. To reserve a site, call 06 80 66 82 61 before July 12, 2?/metre.

Fiesta local organizada por el comité de fiestas de Lahitte-Toupière

Programa de las fiestas:

Día 7: 19.30 h, comida a base de mejillones y patatas fritas bajo la carpa, amenizada por la banda de música « Sans 2 Mi Mesure ». Adultos 14 euros; niños (menores de 6 años) 10 euros, reservas antes del 5/07 en el 06 64 46 40 65. 23h30: baile con Systeme D

Día 8: 18h00, fiesta de los Pitchouns, gratuita. 20h00, recepción de tapas. 23h30, baile con Systeme D

Día 9: 11.30 h, aperitivo. 12.30 h: comienzo de la serenata

El 14: jornada retro vintage con exposiciones de coches antiguos y conciertos de rock. Reserva obligatoria antes del 12/07: 06 80 66 82 61

15: venta de garaje. Para reservar un sitio, llame al 06 80 66 82 61 antes del 12 de julio, 2?/metro.

Lokales Fest, organisiert vom Festkomitee von Lahitte-Toupière

Das Programm der Feierlichkeiten:

7. Juli: 19:30 Uhr, Essen mit Muscheln und Pommes frites im Festzelt, musikalisch umrahmt von der Banda « Sans 2 Mi Mesure ». Erwachsene 14?; Kinder (-6 Jahre) 10?, Reservierungen vor dem 5.7. unter 06 64 46 40 65. 23:30 Uhr: Tanz mit Systeme D

8. Mai: 18 Uhr, Boum des Pitchouns, kostenlos. 20 Uhr, Apéro Tapas. 23.30 Uhr: Tanz mit Systeme D

9.: 11:30 Uhr, Aperitif. 12.30 Uhr: Start der Serenade

14.: Retro-Vintage-Tag mit Oldtimer-Ausstellung und Rockkonzerten. Essen auf Vorbestellung bis zum 12.07. unter 06 80 66 82 61

Am 15.: Flohmarkt. Für einen Platz, Reservierung unter 06 80 66 82 61 vor dem 12. Juli, 2?/Meter.

