MARCHÉ DE NOËL Laheycourt Catégories d’Évènement: Laheycourt

Meuse MARCHÉ DE NOËL Laheycourt, 10 décembre 2023, Laheycourt. Laheycourt,Meuse Vente de produits artisanaux et produits de bouche.

Accès PMR. Entrée gratuite.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. 0 EUR. Laheycourt 55800 Meuse Grand Est



Sale of handicrafts and food products.

PRM access. Free admission. Venta de artesanía y productos alimentarios.

Acceso PMR. Entrada gratuita. Verkauf von handwerklichen Produkten und Lebensmitteln.

Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PMR). Freier Eintritt. Mise à jour le 2023-11-13 par OT SUD MEUSE Détails Catégories d’Évènement: Laheycourt, Meuse Autres Adresse Ville Laheycourt Departement Meuse Lieu Ville Laheycourt latitude longitude 48.89023;5.020892

Laheycourt Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laheycourt/