RANDONNEE NOCTURNE AIRE’WEEN Lahaymeix, 28 octobre 2023, Lahaymeix.

Lahaymeix,Meuse

Vous l’aviez deviné, la Rando AIRE’WEEN est de retour cette année !

Le 28 octobre, à l’occasion de sa 4e édition, venez re-découvrir la randonnée familiale « AIRE’WEEN » au milieu des œuvres du Vent des Forets dans une ambiance mystérieuse…

Deux parcours de 5 et 10 km remplis d’animations et de suspense vous attendront sur le thème d’Halloween. Déguisé, seul ou à plusieurs, il ne vous reste qu’à vous munir d’une lampe et à vous rendre à Lahaymeix pour vous confronter aux diverses créatures cachées dans les bois…

5 € par personne – 2,50 € pour les moins de 12 ans – Gratuit en dessous de 4 ans.

Chiens interdits.. Tout public

Samedi 2023-10-28 19:00:00 fin : 2023-10-28 20:30:00. 5 EUR.

Lahaymeix 55260 Meuse Grand Est



You guessed it, the Rando AIRE?WEEN is back this year!

On October 28, for its 4th edition, come and rediscover the « AIRE?WEEN » family hike among the works of Le Vent des Forets in a mysterious atmosphere?

Two routes of 5 and 10 km, full of suspense and entertainment, await you on the theme of Halloween. Disguised, alone or with others, all you have to do is grab a torch and head for Lahaymeix to confront the various creatures hiding in the woods?

5 ? per person – 2.50 ? for children under 12 – Free for children under 4.

Dogs not allowed.

Como ya habrás adivinado, este año vuelve la marcha AIRE?WEEN

El 28 de octubre, en su 4ª edición, venga a redescubrir el paseo familiar « AIRE?WEEN » entre las obras de Le Vent des Forets en un ambiente misterioso..

Le esperan dos recorridos de 5 y 10 km, llenos de suspense y diversión, sobre el tema de Halloween. Disfrazado, solo o en grupo, sólo tendrá que coger una linterna y dirigirse a Lahaymeix para enfrentarse a las distintas criaturas que se esconden en el bosque?

5 ¤ por persona – 2,50 ¤ para los menores de 12 años – Gratis para los menores de 4 años.

No se admiten perros.

Sie haben es erraten, die Rando AIRE?WEEN ist dieses Jahr wieder dabei!

Am 28. Oktober findet zum vierten Mal die Familienwanderung « AIRE?WEEN » statt, die Sie inmitten der Werke des Vent des Forets in einer geheimnisvollen Atmosphäre wiederentdecken werden?

Es erwarten Sie zwei Strecken von 5 und 10 km, die mit Animationen und Spannung zum Thema Halloween gefüllt sind. Verkleidet, allein oder zu mehreren, müssen Sie sich nur noch mit einer Lampe ausrüsten und sich nach Lahaymeix begeben, um sich den verschiedenen Kreaturen zu stellen, die sich in den Wäldern verstecken?

5 ? pro Person – 2,50 ? für Kinder unter 12 Jahren – Kostenlos für Kinder unter 4 Jahren.

Hunde verboten.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT COEUR DE LORRAINE