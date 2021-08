Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault, Villeneuve-lès-Maguelone LAGUNA FEST Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Catégories d’évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Maguelone

LAGUNA FEST Villeneuve-lès-Maguelone, 28 août 2021, Villeneuve-lès-Maguelone. LAGUNA FEST 2021-08-28 – 2021-08-28

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault Villeneuve-lès-Maguelone EUR 26.25 52.5 Le Samedi 28 aout 2021 , Bonheur Production & Magie Noire s’unissent, en collaboration avec la municipalité de Villeneuve-lès-Maguelone pour donner naissance au LAGUNA FEST Le temps d’un soir, la musique se met au vert , le LAGUNA FEST propose à ses 1000 festivaliers un véritable retour aux sources ; un moment de partage, une immersion en pleine nature entre : ciel , terre et mer sur le site exceptionnel de la Passerelle du Pilou. Pour cette première édition, les festivaliers pourront profiter d’une sélection musicale de qualité , en se laissant porter parmi les stands de bien être, de chinage, de vinyles et de fripes. La scène culturelle étant gravement affectée par la pandémie, les organisateurs tiennent particulièrement à cœur, pour cette première édition de faire preuve de solidarité en se recentrant autour d’artistes Français de notoriété internationale. C’est pourquoi nous avons choisis d’inviter le trio Apollonia pour un set de plus de 5H, la première partie sera assurée par Tom Manzarek, Og Maxwell & Luca Ruiz. La scénographie se veut simple, avec des matériaux nobles, naturels, afin de rester au plus près du site sur lequel le festival sera implanté, et surtout des festivaliers. Réservation obligatoire

