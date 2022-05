LAGUNA FEST, 4 juin 2022, .

LAGUNA FEST

2022-06-04 – 2022-06-05

Le temps d’une soirée, la musique électro se met au vert. Le Laguna Fest propose à ses 1000 festivaliers un véritable retour aux sources ; un moment de partage, une immersion en pleine nature entre ciel, terre et mer, sur le site exceptionnel de la Passerelle du Pilou.

Pour cette seconde édition, les festivaliers pourront profiter d’une sélection musicale de qualité, en se laissant porter parmi les stands de bien-être, chinage, vinyles et fripes.

Comme l’an dernier, la scénographie se veut simple, avec des matériaux nobles et naturels, afin de rester au plus près du site et des festivaliers ; avec une petite nouveauté cette année : un grand espace chillout.

Les organisateurs proposent, cette année, une pré-party en mode guinguette sur le même lieu le samedi 4 août de 18h à minuit.

Vous y retrouverez des food trucks, une buvette et des animations musicales avec DJ Guest international.

L’accès sera gratuit, mais en raison d’une capacité d’accueil limitée, il convient de s’inscrire via la billetterie en ligne.

La billetterie est ouverte.

Tarifs : gratuit le samedi – à partir de 15 € le dimanche.

lagunafest34@gmail.com +33 6 08 33 05 93 https://shotgun.live/fr/festivals/laguna-fest-2022-cassy-tania-vulcano-traumer

