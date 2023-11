Fête de la Saint-Laurent Laguiole, 9 août 2024, Laguiole.

Laguiole,Aveyron

Le Comité des fêtes de Laguiole organise sa traditionnelle fête patronale de la Saint-Laurent..

2024-08-09 fin : 2024-08-11 . .

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie



The Comité des fêtes de Laguiole organizes its traditional patronal feast of the Saint Laurent.

El Comité de fiestas de Laguiole organiza su tradicional fiesta patronal de Saint-Laurent.

Das Festkomitee von Laguiole veranstaltet sein traditionelles Patronatsfest zu Ehren des Heiligen Laurentius.

Mise à jour le 2023-11-08 par OFFICE DE TOURISME DE LAGUIOLE