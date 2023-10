Cinéma Laguiole, 10 novembre 2023, Laguiole.

Cinéma à la médiathèque de Laguiole. Diffusion de deux films, le vendredi 10 novembre..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . 5 EUR.

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie



Cinema at the Laguiole media library. Screening of two films on Friday, November 10.

Cine en la mediateca de Laguiole. Proyección de dos películas el viernes 10 de noviembre.

Kino in der Mediathek von Laguiole. Ausstrahlung von zwei Filmen am Freitag, den 10. November.

Mise à jour le 2023-10-25 par OFFICE DE TOURISME DE LAGUIOLE