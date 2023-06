Concert : « Jules Verne : Mr Ré Dièze et Mlle Mi Bémol Un conte en orgue et en musique » Laguiole Laguiole Catégories d’Évènement: Aveyron

Laguiole Concert : « Jules Verne : Mr Ré Dièze et Mlle Mi Bémol Un conte en orgue et en musique » Laguiole, 2 août 2023, Laguiole. Laguiole,Aveyron Les Fêtes Musicales de l’Aubrac, Musiques sur un plateau : Saison 8 , « Des titans aux étoiles ».

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 . 20 EUR. Laguiole 12210 Aveyron Occitanie



Les Fêtes Musicales de l'Aubrac, Music on a plate : Season 8, « From the titans to the stars Les Fêtes Musicales de l'Aubrac, Musiques sur un plateau : Temporada 8, « De los titanes a las estrellas Les Fêtes Musicales de l'Aubrac, Musiques sur un plateau: Staffel 8 , « Des titans aux étoiles » (Von Titanen zu Sternen)

Concert : « Jules Verne : Mr Ré Dièze et Mlle Mi Bémol Un conte en orgue et en musique » Laguiole 2023-08-02