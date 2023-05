La Nuit des Burons au Buron de Léon, 24 juin 2023, Laguiole.

Laguiole,Aveyron

Nuit des Burons – 6 ème édition en musique au Buron de Léon à Laguiole.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . EUR.

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie



Nuit des Burons – 6th edition with music at the Buron de Léon in Laguiole

Nuit des Burons – 6ª edición con música en el Buron de Léon en Laguiole

Nuit des Burons – 6. Ausgabe mit Musik im Buron de Léon in Laguiole

Mise à jour le 2023-05-25 par Office de Tourisme en Aubrac