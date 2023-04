Lâchers de truites – Lac de la Source à Laguiole, 16 mai 2023, Laguiole.

Profitez des lâchers de truites sur le magnifique plan d’eau du lac des Chèvres en pleine nature proche de Cassuéjouls..

2023-05-16 à ; fin : 2023-05-21 . .

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie



Enjoy the trout releases on the magnificent lake of the Lac des Chèvres in the middle of nature near Cassuéjouls.

Aproveche las sueltas de truchas en el magnífico lago de Lac des Chèvres, en plena naturaleza, cerca de Cassuéjouls.

Genießen Sie das Aussetzen von Forellen auf der wunderschönen Wasserfläche des Lac des Chèvres inmitten der Natur in der Nähe von Cassuéjouls.

