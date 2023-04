Trans Aubrac, 22 avril 2023, Laguiole.

La Trans’Aubrac, 105 km de Bertholène à St Geniez d’Olt passe par Laguiole et Aubrac, en solo ou en relais..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . .

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie



The Trans’Aubrac, 105 km from Bertholène to St Geniez d’Olt passes through Laguiole and Aubrac, solo or in relay.

La Trans’Aubrac, 105 km de Bertholène a St Geniez d’Olt pasa por Laguiole y Aubrac, en solitario o en relevos.

Die Trans’Aubrac, 105 km von Bertholène nach St Geniez d’Olt führt über Laguiole und Aubrac, entweder allein oder als Staffel.

Mise à jour le 2022-12-22 par Office de Tourisme en Aubrac