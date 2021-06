L’agroécologie, cultiver autrement Rouvres-Saint-Jean, 18 juin 2021-18 juin 2021, Rouvres-Saint-Jean.

L’agroécologie, cultiver autrement 2021-06-18 10:00:00 – 2021-06-18 12:30:00

Rouvres-Saint-Jean Loiret Rouvres-Saint-Jean

À l’occasion des journées nationales de l’agriculture, découvrez les enjeux de la transition agroécologique au travers de la visite d’une exploitation agricole et de 5 ateliers thématiques.

– atelier 1 : qu’est-ce que l’agroécologie ? Définition, objectifs et enjeux

– atelier 2 : présentation de l’exploitation agricole SAVELORGES, ses productions et ses équipements.

– atelier 3 : biodiversité : auxiliaires des cultures et pollinisation

– atelier 4 : la vie du sol : que se cache-t-il sous nos pieds ?

– atelier 5 : les filières : la vie des produits issus de l’agroécologie, du champ à notre assiette.

Départ de visite toutes les 20 minutes.

+33 2 38 39 05 29

JNAgri