le samedi 4 juin à 15:30

La Révolution et la mutation de la propriété qui s’ensuit amènent dans les campagnes de nouveaux propriétaires et de nouvelles pratiques agricoles : gouverner la vie rurale mieux que les élites d’Ancien Régime est une exigence politique, portée par une aspiration à un nouveau pacte social. Tirer les paysans de la misère signifie produire mieux et plus, grâce à des méthodes et des bâtiments adaptés. A partir d’exemples bâtis ou publiés, au cours du long XIXe siècle, nous examinerons cet art des poulaillers, des étables, des bergeries et des toits à porcs, nourri de projections anthropisées. _ Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

